«Кинули кирпич с дороги»: многодетной семье из Новосибирской области снова выбили стекла в доме

Многодетной семье снова выбили окна. Фото: скриншот из видео

Многодетной семье из Новосибирской области снова выбили стекла в доме. Инцидент произошел в ночь на 12 мая в Барабинске.

- В этот раз человек не подъезжал близко к дому. С дороги кинул кирпич, разбил стекло и на велосипеде уехал. Мы вызывали полицию, написали заявления, - рассказала КП-Новосибирск многодетная мать.

Ранее «Комсомолка» рассказывала историю этой семьи. Окна им бьют не в первый раз. Они подозревают, что это дело рук заемщика, у которого они одалживали деньги на покупку дома, но до сих пор не вернули. Семья уверена, что мужчина мстит не сам, а кого-то подсылает.

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