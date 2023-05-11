Новосибирские школьники сняли фильм с нуля за 48 часов

Школьники сняли фильм всего за 48 часов. Фото: Лариса Асанова/Навигатор.

Ребята из детской киностудии «Поиск» новосибирского Академгородка сняли фильм за 48 часов и победили в международном кинофоруме «Десятая Муза в Санкт-Петербурге». О том, как это было, написал Навигатор.

— Мы прослушали конкурсное задание и пришли в недоумение, близкое к панике: как его выполнить? Тема — «Код Петербурга». Нам надо было этот самый код найти, написать сценарий, набрать актёров, провести съёмки и монтаж фильма всего за 48 часов! — вспоминает руководитель студии Лариса Асанова.

Сибиряки чуть было не отказались от задания, но взяли себя в руки. Работу выполняли в экстремальном режиме: кто-то отбирал стихи, кто-то занимался репликами, а кто-то раскадровкой.

В итоге жюри высоко оценили работу ребят из новосибирской киностудии.

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