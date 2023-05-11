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НовостиОбщество11 мая 2023 17:10

В Новосибирске нарушителей правил парковки хотят штрафовать с помощью приложения

Любой желающий сможет пожаловаться на водителя
Данила ШУЛЯК
На неправильную парковку сможет пожаловаться любой.

На неправильную парковку сможет пожаловаться любой.

Фото: Данила ШУЛЯК

В Новосибирске могут разработать мобильное приложение для наказания тех, кто неправильно паркуется. О том, насколько это возможно, рассказал мэр Анатолий Локоть на еженедельной пресс-конференции.

— Быть или не быть, это предстоит еще нам решить. Продолжаем изучение этого опыта, практик, работаем с депутатами. Пока я не готов каких-то окончательных решений высказать по этому поводу, — сообщил журналистам Анатолий Локоть.

Такая практика вовсю работает в Москве с 2015 года. Пользователи сами фиксируют нарушение на камеру и отправляют жалобу сотруднику. За это неравнодушные москвичи получают бонусы — например, бесплатные парковочные часы.

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