В Новосибирске нарушителей правил парковки хотят штрафовать с помощью приложения

На неправильную парковку сможет пожаловаться любой.
Фото: Данила ШУЛЯК
В Новосибирске могут разработать мобильное приложение для наказания тех, кто неправильно паркуется. О том, насколько это возможно, рассказал мэр Анатолий Локоть на еженедельной пресс-конференции.
— Быть или не быть, это предстоит еще нам решить. Продолжаем изучение этого опыта, практик, работаем с депутатами. Пока я не готов каких-то окончательных решений высказать по этому поводу, — сообщил журналистам Анатолий Локоть.
Такая практика вовсю работает в Москве с 2015 года. Пользователи сами фиксируют нарушение на камеру и отправляют жалобу сотруднику. За это неравнодушные москвичи получают бонусы — например, бесплатные парковочные часы.
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