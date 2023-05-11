Под Новосибирском у преподавателя украли сумку с ноутбуком и деньгами в поезде

Сбыть или потратить вор не успел — быстро поймали. Фото: стоп-кадр видео Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Преподаватель из Новосибирска обратился в полицию на ж/д станции Барабинск. Он сообщил, что в поезде Москва-Новокузнецк у него украли сумку с ноутбуком и деньгами.

— Перед прибытием поезда на станцию, 45-летний житель города Куйбышева схватил чужую сумку вместе со своими вещами и вышел из поезда. Кроме ноутбука, в сумке были 30 тысяч рублей, общий ущерб — 60, — рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Транспортные полицейские быстро нашли виновного. Владельцу вернули украденное, а на вора возбудили уголовное дело по статье о краже. Ему могут присудить 5 лет срока.

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