В Новосибирске пенсионерка на «Ниссане» сбила 11-летнего мальчика, переходившего дорогу

Иномарка сбила 11-летнего мальчика. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске в четверг, 11 мая, в Калининском районе произошло ДТП. Там иномарка сбила 11-летнего мальчика.

— В 20:30 60-летняя женщина за рулем «Ниссан кашкай» ехала по улице Кропоткина в сторону улицы Планетная. У дома 489 она сбила 11-летнего мальчика, переходившего дорогу не по пешеходному переходу, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Пострадавшего подростка доставили в больницу с различными травмами. На месте работает экипаж ДПС, все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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