В Новосибирске на Юго-Западном жилмассиве построят новый спорткомплекс с бассейном

В Новосибирске на Юго-Западном жилмассиве хотят построить новый спорткомплекс с бассейном. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске на Юго-Западном жилмассиве хотят построить новый спорткомплекс с бассейном. Располагаться он должен будет на улице 9-й Гвардейской Дивизии: в недостроенном двухэтажном здании площадью 560 квадратных метров и расположенном рядом хоккейныйом модуле. Сейчас они находятся в управлении детского центра «Спутник».

— Планируется создать физкультурно-оздоровительный комплекс, включающий крытую хоккейную коробку круглогодичного использования, зал крытого бассейна, зал для игры в мини-футбол, тренажерные и спортивные залы, — сообщили в мэрии города.

Сейчас мэрия объявила конкурс на поиск инвесторов, готовых вложиться в проект. Обе стороны договора приобретут площади в новом здании. В каком объёме — определят по результатам конкурса. По его же итогам будет определена сумма и сроки реконструкции.

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