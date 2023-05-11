В Новосибирске парк Иня могут начать строить в 2024 году

В парке будет много мест для развлечений и отдыха. Фото: мэрия Новосибирска.

Новосибирский парк на берегу реки Иня могут начать строить в 2024 году. О том, каким он будет, рассказали в мэрии города.

— По проекту в парке Первомайского района будет много зон для развлечений и отдыха. В их числе экотропы, скейтпарк, пункты для дрессировки собак, а также археопарк и гребной клуб, — отметили в муниципалитете.

Также в месте отдыха сделают дождевой сад с цветами и влаголюбивыми растениями. Для птиц оборудуют ремизы — специальные сады из зарослей.

Сейчас работают над документами — к концу лета станет известно, сколько потратят на парк. Прямо сейчас горожане голосуют за его название на «Госуслугах».

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