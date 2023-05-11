Психолог Наталья Наумова рассказала, как улучшить внимание школьников перед ЕГЭ

Психолог Наталья Наумова назвала способы улучшения внимания у школьников перед ЕГЭ. Фото: Мария ЛЕНЦ

Детский психолог Наталья Наумова поделилась советами, как улучшить внимание школьников перед сдачей ЕГЭ. По словам эксперта, помочь может простое упражнение под названием «Солдатик».

Для этого нужно встать в позу, как маршируют солдаты.

− Смотрим вперед, глаза следят за кончиками пальцев рук, а язык направлен в противоположную сторону. Таким образом мы двигаемся из одной части комнаты в другую. Это упражнение помогает хорошо активизировать все отделы головного мозга и стать более внимательным, − подчеркнула Наталья Наумова в беседе с News.ru.

Еще один действенный вариант – работа с таблицей Шульте. Она представляет собой хаотично разбросанные цифры от 1 до 25. Нужно приковать взгляд к цифре, расположенной в самом центре, после чего боковым зрением начать искать другие цифры по порядку. Достаточно всего двух-трех минут в день, чтобы повысить концентрацию внимания.

Также школьник должен следить за своим режимом дня – спать не менее девяти часов, гулять по два часа в день и чередовать подготовку к экзаменам и отдых.

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