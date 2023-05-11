Школьницы из Новосибирской области стали лучшей школьной командой по баскетболу в России

Школьницы взяли «золото» Лококобаскета. Фото: администрация Татарского района «ВКонтакте»

Юные баскетболистки из Новосибирской области стали лучшей школьной командой по баскетболу. Школьницы выиграли в финале Всероссийской баскетбольной школьной лиги «Локобаскет».

Чемпионат собрал 21 команду юношей и 21 команду девушек со всей страны в Челябинске. Команда Новосибирской области дошла до финала, сделав 6 побед и всего одно поражение. В команде играли Анастасия Зюзина и Анна Подружина из ДЮСШ Татарского района:

- Борьба была тяжелой, конечно. Все соперники достойные и сильные. Благодаря этой победе, нас заметили некоторые баскетбольные клубы, - рассказала КП-Новосибирск восьмиклассница Анна Подружина. - Я занимаюсь баскетболом уже 6 лет, а тренировки посещаю 3-4 раза в неделю.

Второе место заняла команда Нижегородской области, «бронзу» получили баскетболистки Ленинградской области.

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