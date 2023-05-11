Новосибирскому рыбаку грозит срок за ловлю в нерест

Сетью рыбак поймал окуней, судаков и щук Фото: стоп-кадр видео УТ МВД РФ по СФО.

В селе Новосибирской области 61-летний мужчина наловил рыбы на уголовное дело. Он попался на промысле в нерест.

— Вечером 25 апреля — в первый день нерестового запрета — мужчина ловил рыбу с помощью запрещенной 50-метровой сети. Он поймал больше двадцати судаков, щук и окуней. Этим он причинил природе ущерб на 34 тысячи рублей, — сообщили в управлении на транспорте МВД по СФО.

На рыбака завели уголовное дело по статье о незаконной добыче биологических ресурсов. За это преступление могут присудить штраф до 500 тысяч рублей, а могут и настоящий срок до двух лет.

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