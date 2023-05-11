Жители Новосибирска заметили в городе цветущие кусты миндаля

Миндаль обычно цветет вместе с черемухой.
Фото: Надежда РЫЖКИНА
Местные жители обратили внимание на цветущие кусты миндаля в Новосибирске. Однако, как рассказала КП-Новосибирск агроном Людмила Шубина, такая картина наблюдается лишь в некоторых местах, а не по всему городу.
− Миндаль действительно является самой раноцветущей культурой. Он цветет в период примерно с 10 по 20 мая. У нас на участке целая изгородь из миндаля, но он еще не зацвел. Если кусты растут где-нибудь на теплотрассе, тогда да, они уже могут зацвести. Там почва хорошо прогрета, − отметила в беседе с КП-Новосибирск Людмила Шубина.
Агроном добавила – миндаль обычно цветет вместе с черемухой, а у нее только-только распускаются листочки.
Интересно, что в прошлом году в это время уже вовсю цвели миндаль, маральник и необычная черемуха.
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