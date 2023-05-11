Психолог объяснила, почему новосибирцам снятся кошмары. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Психолог Евгения Пименова рассказала, почему людям снятся кошмары. Она перечислила причины в беседе с NEWS.ru. По словам эксперта, плохие сны тревожат людей из-за нерешенных конфликтов личности.

– Происходит внутриличностный конфликт — конфликт между нашими различными частями. Одна, например, хочет уйти с работы и заняться творчеством, а другая говорит, что хобби жизнь не обеспечит. Или одна хочет дать родителям отпор в ответ на нетактичные вопросы, а другая говорит, что родители — это святое. Большая часть конфликтов нами не осознается, мы можем их блокировать, но психика всегда найдет лазейку, в том числе в снах, — объяснила специалист.

Такие сны, говорит психолог, трактовать дословно не стоит. Но вот самые популярные сюжеты расшифровать можно. К примеру, страшный сон про лес может символизировать страх, бурная река означает, что человека одолевают тревожные мысли. Если в кошмаре приснилась лестница, то это символ перерождения и различных изменений.

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