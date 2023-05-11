В Новосибирске Советское шоссе и Винаповский мост отремонтируют за лето

Ремонт сделают за лето. Фото: стоп-кадр из видео https://vk.com/a_lokot.

В четверг, 11 апреля мэр Новосибирска Анатолий Локоть посмотрел, как ремонтируют Советское шоссе и Винаповский мост.

— На время работ на дороге сохранили двустороннее движение, чтобы снизить неудобства водителей. Капитально отремонтируют участок Советского шоссе от улицы Мира до улицы Петухова и Винаповский мост, — сообщил градоначальник.

По словам Анатолия Локтя, все работы закончат в сентябре.

Раньше отмеченный участок ремонтировали, заделывая ямы, однако приняли решение — без капитального ремонта не обойтись.

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