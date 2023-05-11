Врач объяснил новосибирцам, как оказать первую помощь при укусе собаки.
Фото: Евгений САЗОНОВ
Жителям Новосибирска объяснили, как правильно оказывать первую помощь при укусе собаки. Если такое произошло, рану необходимо промыть перекисью, а кожу вокруг нее смазать йодом. Об этом пишет NEWS.ru со ссылкой на хирурга Александра Гоева. Врач уточнил, укусившее животное может заразить бешенством.
– После обработки наложите на рану марлевый тампон, но в ни в коем случае не вату. Не сдавливайте поверхность, закрепите бинтом или пластырем, — сказал врач.
После укуса, говорит хирург, необходимо обратиться к врачу. Нужен осмотр медика, даже если вас укусила домашняя собака. В слюне ее много бактерий.
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