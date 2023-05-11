«Не с кем было отмечать»: в Новосибирске пенсионер получил 7 лет колонии за попытку убийства после Нового года

Мужчина выжил после нескольких ударов ножом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске 61-летний пенсионер скрылся от суда за попытку убийства банкира после Нового года. Конфликт случился вечером 1 января 2021 года у дома на улице Волховская.

В тот вечер 36-летний работник банка возвращался домой к семье. В подъезде он столкнулся с 61-летним пенсионером с тросточкой, которого не пускала женщина-консьерж. Пенсионер был пьян и жаловался, что «его никто не любит, ему не с кем отмечать Новый год». Банкир сжалился над незнакомцем и предложил пойти в гости за праздничный стол.

В ходе разговора нетрезвый пенсионер стал скандалить и кричать на сердобольного жителя. Консьерж попросила их выйти на улицу, мужчины пошли за угол дома. Внезапно 61-летний подсудимый достал нож и ударил банкира в спину.

- Подсудимый повалил потерпевшего, ударил ножом в шею справа, нанес удары в правое и левое плечо, угрожая убийством. Затем сказал: «Тебе не выжить» и скрылся. Потерпевший смог подняться и дойти до подъезда, где начал терять сознание. В это время сосед с женой возвращался домой — он вызвал «скорую помощь» и полицию, - сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Ленинского района Александра Федорова.

Полицейские задержали пенсионера с тросточкой по горячим следам, следователи возбудили уголовное дело о попытке убийства. Суд отпустил пенсионера под подписку о невыезде, потерпевший мужчина выжил.

- Подсудимый полностью отрицал свою вину, он погасил судимости на момент преступления. На оглашение приговора не явился и был объявлен в розыск. Суд назначил ему 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима и удовлетворил иск о возмещении морального вреда на 980 тысяч рублей, - сообщила КП-Новосибирск гособвинитель Александра Федорова. - Приговор в законную силу не вступил.

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