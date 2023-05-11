В Новосибирске МАСС сообщила о нехватке матросов-спасателей на купальный сезон

В Новосибирске не хватает матросов-спасателей на купальный сезон-2023. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В Новосибирске не хватает матросов-спасателей на купальный сезон-2023. Об этом сообщил замначальника Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) Алексей Шилов.

− Мы готовим кандидатов в матросы-спасатели, которые планируют работать в этот купальный сезон. К сожалению, набор идет сложно. Из 88 человек, которые требуются, набраны только 15, − цитируют Алексея в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Этого количества людей не хватает, чтобы обеспечить работу всех спасательных постов на территории города.

Замначальника МАСС отметил, что в сложившейся ситуации придется расставлять приоритеты. Дежурства в первую очередь обеспечат на муниципальных пляжах. Также спасатели будут контролировать наиболее опасные несанкционированные места для купания.

Будущих матросов-спасателей учат, как обращаться со спасательными средствами и оказывать первую помощь пострадавшим, в том числе как проводить сердечно-легочную реанимацию. Если вы хотите пополнить ряды матросов-спасателей, звоните по телефонам: 218-67-62, 8-913-783-19-00 (в будние дни с 09:00 до 16:00).

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