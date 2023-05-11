В Новосибирске на берегу Ини появятся гребной клуб, археопарк и дождевой сад

Дизайн-проект парка предусматривает пешеходные дорожки, экотропы, велодорожки и так далее. Фото: мэрия Новосибирска

В Новосибирске на берегу реки Иня в Первомайском районе появятся гребной клуб, археопарк и дождевой сад. Благоустройство станет возможным 2024 году - от активности жителей при голосовании зависит финансирование проекта.

В следующем году департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска приступит к благоустройству территории вдоль улицы Заречной в Первомайском районе, которую новосибирцы выбрали на голосовании в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Дизайн-проект парка предусматривает пешеходные дорожки, экотропы, велодорожки, детские и спортивные площадки, скейтпарк, пункты проката, площадки для дрессировки собак, а также смотровые площадки. Кроме этого, в новом парке планируют организовать гребной клуб и археопарк с краеведческим маршрутом.

В будущем парке создадут дождевой сад – участок с ливневыми стоками, основу которому составят осока, камыш, тростник, рогоз и другие влаголюбивые декоративные сорта, а разбавят их яркие акценты – ирис болотный, белокопытник гибридный, декоративнолистные луговые злаки. Также в парке появятся ремизы – птичьи сады – участки с плотно высаженными плодовыми деревьями и кустарниками, которые образуют труднопроходимые заросли, обеспечивая тем самым защиту и питание птицам и мелким животным.

- Развивая малые и средние реки, мы даем толчок развитию внутреннего туризма и водно-зеленой инфраструктуры города. За счет федерального, областного и городского финансирования мы создадим единый водно-зеленый каркас, который позволит новосибирцам прогуляться или проехать на велосипеде по сплошному «зеленому» коридору из одного парка в другой, – рассказала заместитель мэра – начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анна Терешкова.

Сейчас ведется разработка проектно-сметной документации, к концу лета будет известна точная сумма, необходимая для благоустройства. Для того чтобы парк в пойме реки Ини начали благоустраивать в следующем году, нужно принять участие во Всероссийском голосовании и выбрать для него название.

Принять участие в голосовании может любой желающий старше 14 лет. Чтобы проголосовать, необходимо пройти авторизацию по номеру телефона или через сайт «Госуслуги» на платформе: https://54.gorodsreda.ru/?utm_medium=gpub&utm_source=cur54. Голосование продлится до 31 мая.

Территорию новосибирцы выбрали на голосовании в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

При наведении камеры на QR-код откроется сайт, где можно оставить свой голос.

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