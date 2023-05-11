В Новосибирской области подвели итоги конкурса «Директор года Сибири»

Андрей Шимкив поздравил всех лауреатов конкурса и поблагодарил их за проделанную работу. Фото: Заксобрание НСО

В четверг, 11 мая, в Новосибирске состоялось торжественное подведение итогов конкурса «Директор года Сибири. Предприятие года Сибири». Церемония награждения прошла в большом зале правительства НСО.

Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив вручил награды лауреатам конкурса в номинации «Предприятие года Сибири – 2022». На мероприятии также присутствовали губернатор Андрей Травников, мэр Анатолий Локоть, председатель Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев, а также руководители федеральных ведомств и общественных организаций.

Андрей Шимкив акцентировал внимание на важности подобных конкурсов и необходимости поддерживать наших предпринимателей в условиях санкционного давления.

− Сегодня мы чествуем передовые предприятия и руководителей самых разных отраслей и секторов экономики: промышленности и финансов, сельского хозяйства и транспорта, строительства и образования, здравоохранения и культуры. Все вы благодаря успешной и профессиональной работе сегодня в этом зале, и я сердечно поздравляю всех лауреатов всесибирского конкурса, − выступил с приветственной речью председатель Заксобрания региона.

Андрей Шимкив поздравил всех лауреатов конкурса и поблагодарил их за проделанную работу.

− Практически во всех отраслях мы имеем результаты, сравнимые с мировыми. Мы гордимся вами! Вы прославляете нашу область, нашу страну, − произнес он.

Одним из лауреатов стал директор АО «Птицефабрика Чикская», депутат Заксобрания НСО Андрей Биль. Награду в конкурсе он получает впервые. Андрей Биль подчеркнул, что это заслуга всего предприятия, на котором работают в общей сложности 600 человек.

Конкурс «Директор года Сибири» организовали Межрегиональная ассоциация руководителей предприятий, издательский дом «Сибирское слово» совместно с Новосибирской торгово-промышленной палатой, деловым клубом руководителей «СЭР» при поддержке правительства региона и комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Заксобрания Новосибирской области.

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