Сибиряк, застреливший обидчиков во дворе дома, пишет письмо главе СКР Бастрыкину

Адвокат стрелка собирает подписи для письма главе СКР. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирской области продолжают расследование громкого дела со стрельбой. В апреле в магазине села Толмачево повздорили 2 компании. Пострадавшие решили продолжить перепалку и ввалились во двор частного дома оппонента. Результат: 2 трупа и 2 человека в реанимации.

— Стрелявшему могут вменить вторую часть 105-й статьи – убийство двух и более лиц. Санкция предусматривает до 20 лет лишения свободы. Если же врачи не спасут ещё кого-то из пострадавших, мужчине может грозить пожизненное заключение, — рассказала изданию «Царьград Новосибирск» адвокат Ольга Тубольцева.

Стрелка не задержали — он под подпиской о невыезде. По мнению юриста, это — большой плюс. Сейчас адвокат сибиряка собирает подписи местных жителей, чтобы направить письмо главе СКР Александру Бастрыкину.

Если защита докажет, что убийство совершено в состоянии необходимой обороны, к уголовной ответственности мужчину не привлекут — считает эксперт.

О том, что стало причиной конфликта, и почему хозяин дома схватился за ружье — в материале КП-Новосибирск.

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