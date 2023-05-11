В Бердске с 15 мая отключат горячую воду. Фото: Евгения ГУСЕВА

В центре Бердска с 15 мая отключат горячую воду. Там начнут проводить гидравлические испытания.

Расхолаживать систему будут уже с 14 числа. Вернуть воду планируют 28 мая.

В Микрорайоне Бердска горячую воду отключат с 29 мая по 11 июня, а в районе улицы Озерная - с 22 мая по 4 июня.

За это время специалисты должны проверить, не нуждаются ли трубы в ремонте, и при необходимости, провести его. Такие испытания ежегодно проводят весной.

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