В Бердске с 15 мая отключат горячую воду.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В центре Бердска с 15 мая отключат горячую воду. Там начнут проводить гидравлические испытания.
Расхолаживать систему будут уже с 14 числа. Вернуть воду планируют 28 мая.
В Микрорайоне Бердска горячую воду отключат с 29 мая по 11 июня, а в районе улицы Озерная - с 22 мая по 4 июня.
За это время специалисты должны проверить, не нуждаются ли трубы в ремонте, и при необходимости, провести его. Такие испытания ежегодно проводят весной.
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