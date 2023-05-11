Новосибирские энергетики подвели итоги и раскрыли планы на следующий отопительный сезон

В этом году СГК заменит и капитально отремонтирует свыше 19,3 км теплосетей на 31 участке. Фото: Пресс-служба СГК

На оперативном совещании губернатора подвели итоги отопительного сезона 2022/2023 и обсудили задачи на межотопительный период 2023/2024. По словам министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова 16 районов и 4 городских округа отопительный сезон завершили 10 мая, город Обь -11 мая, остальные районы - до конца текущей недели.

Министр отметил, что для подготовки к следующему отопительному периоду в регионе нужно выполнить ремонтно-восстановительные работы и подготовить 5 ТЭЦ, больше тысячи котельных, заменить и капитально отремонтировать 128 котлов, отремонтировать 107,8 км тепловых сетей, что на четверть больше, чем в прошлом году. В Новосибирске планируют заменить 17,8 километров теплосетей - это в два раза больше, чем в 2022 году.

Ранее о планах восстановления теплосетей в Новосибирске рассказал в Совете депутатов города Новосибирска директор Западно-Сибирского филиала СГК Игорь Лузанов. На собственных и муниципальных теплосетях энергетики заменят и капитально отремонтируют свыше 19,3 км теплосетей на 31 участке. С наступлением тепла компания готовятся к масштабной перекладке теплосетей и ремонту тепловых камер. А до конца мая благоустроит тысячи объектов после зимних ремонтов.

С наступлением лета энергетики готовятся к масштабной перекладке теплосетей и ремонту тепловых камер. Фото: Пресс-служба СГК

- При формировании программ меняем подход к оценке влияния дефектов на качество теплоснабжения. Ставим себе задачу в первую очередь снизить количество отключений продолжительностью более 6 часов. В частности, обновление арматуры теплокамер поможет сократить время устранения дефектов. По итогам отопительного сезона 2022-2023 годов среднее время устранения дефектов составило 6 часов 50 минут, - пояснил Игорь Лузанов.

Напомним, что с прошлого года СГК приступила к выполнению в Новосибирске десятилетней инвестиционной программы на собственных теплосетях. А с 2023-го энергокомпания начинает реализацию 10-летнего концессионного соглашения по эксплуатации и реконструкции муниципальных теплосетей и котельных города. Объем вложений в замену и ремонт объектов на собственных и муниципальных теплосетях в 2023 году составит порядка 4 млрд рублей.