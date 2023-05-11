Новосибирцам назвали стоимость кастрюли борща в мае

В этом году борщ дешевле, чем в мае прошлого. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В мае 2023 года сварить борщ на четверых новосибирцы могут за 116 рублей. Цены вновь подсчитали эксперты сайта «Индекс борща».

В сумму входят основные компоненты супа: картошка, капуста, лук, морковка, свекла и курицы. Также в цену включены сметана, хлеб и чеснок.

Оказалось, что Новосибирск в списке лидеров по дешевому борщу — в среднем по России в мае стоимость кастрюли — 177 рублей.

При этом цены на овощи и курицу снизились, если сравнивать с маем 2022 года. В прошлом году новосибирцы варили борщ за 163 рубля, россияне — за 200 в среднем.

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