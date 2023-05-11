Житель Куйбышева украл у учителя из Новосибирска сумку с ноутбуком и деньгами в поезде

Учителя из Новосибирска обокрали в поезде Москва-Новокузнецк. Фото: стоп-кадр из видео / УТ МВД России по СФО

Учителя из Новосибирска обокрали в поезде Москва-Новокузнецк. Преступление совершил 40-летний житель города Куйбышева, сообщили в УТ МВД России по СФО.

Преподаватель обратился в дежурную часть на станции Барабинск. Мужчина сообщил, что у него пропали сумка с ноутбуком и деньгами.

− В ходе оперативно-розыскных мероприятий транспортные полицейские задержали подозреваемого в хищении. Им оказался 40-летний житель города Куйбышева, следовавший на соседнем с потерпевшим месте в полукупе, − отметили в публикации.

Задержанный рассказал, что незадолго до прибытия поезда в Барабинск он увидел на соседней багажной полке чужую сумку. Убедился, что за ним никто не наблюдает, после чего схватил вещь и вышел из поезда. По дороге к дому злоумышленник открыл сумку и обнаружил там ноутбук и почти 30 тысяч рублей.

Общая сумма ущерба составила практически 60 тысяч рублей. Транспортные полицейские изъяли похищенное и вернули настоящему владельцу.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 158 УК РФ – «Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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