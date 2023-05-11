В Новосибирской области поймали курьера, который обманул пенсионерку на 150 тысяч рублей

18-летний посредник пришел за деньгами домой к пенсионерам. Фото: архив КП/ГУ МВД РФ по НСО. Фото: Даниил ОПАРИН

Полицейские Куйбышева Новосибирской области поймали мошенника, который с подельниками обманул пенсионерку на 150 тысяч рублей. О преступлении рассказали в региональном МВД в четверг, 11 мая.

— Семейной паре пенсионеров позвонила женщина, которая сообщила, якобы их подруга попала в ДТП. Мошенница представилась общей знакомой. Позже пенсионерам позвонил «следователь». Лжеполицейский заявил, что подруга пенсионерки может пойти под суд, — сообщили в ведомстве.

Доверчивая женщина передала 150 тысяч рублей 18-летнему курьеру, который пришел к ней домой. Пообщавшись с подругой, та поняла — ее обманули. Она немедленно вызвала полицию и передала приметы курьера. Паренек, забрав деньги, переоделся и пересел из своей машины в такси.

Он не раз выступал посредником в мошеннической схеме, забирая деньги по указанным адресам и оставляя себе процент. Преступника быстро нашли по горячим следам — его будут судить по статье о мошенничестве. Сейчас полиция ищет всех участников схемы.

Полиция предупреждает: при подозрительных звонках нужно немедленно прекратить разговор и связаться с родственником или близким, о котором идет речь. Если есть подозрения — вызвать полицию. От оперативности обращения зависит результат раскрытия дела.

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