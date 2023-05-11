В Новосибирске пассажир легковушки набросился на водителя фуры. Фото: "АСТ-54". // стоп-кадр.

Утром 11 мая в Новосибирске на Порт-Артурской произошел авто-конфликт. Его на видео сняли очевидцы.

– Пассажир Subaru Forester обиделся, что их с приятелем не пропустили на перекрёстке и набросился на водителя грузовика, – уточнили в группе «АСТ-54».

Сперва он разбил боковое зеркало большегруза. В ответ на это водитель грузовичка бросил в него пассатижи.

Комментаторы осудили участников потасовки. Они уверены, такое поведение на дороге недопустимо.

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