Президент РФ Владимир Путин назначил шесть новых судей в Новосибирской области

Шесть новых судей в Новосибирской области назначил президент РФ Владимир Путин. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Шесть новых судей в Новосибирской области назначил президент РФ Владимир Путин. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Речь идет об указе «О назначении судей федеральных судов» от 10 мая 2023 года.

Председателем Новосибирского гарнизонного военного суда назначили Валерия Митрофанова. Исполнять полномочия он будет шесть лет.

Судьей Новосибирского областного суда стала Наталья Васильева. Судьей Ленинского районного суда назначена Евгения Герман, судьями Первомайского районного суда – Тамара Андриенко и Сергей Павленко. А Наталья Латыпова стала судьей Центрального районного суда.

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