В Новосибирской области число заболевших сифилисом выросло на 33%. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирской области на 33% выросла заболеваемость сифилисом. Об этом рассказала дерматовенеролог Виктория Онипченко в беседе с пресс-службой Минздрава НСО.

– В Новосибирской области в 2022 году выявили на 33% больше случаев заболевания сифилисом, чем в 2021 году, – уточнила врач.

Подъем заболеваемости врачи связывают с естественной цикличностью инфекции. Ее вспышки повторяются каждые 15-20 лет. Среди важных причин – внешняя и внутренняя миграции. Кроме того, влияние на статистику оказывает отсроченная диагностика болезни.

Врач отметила, что сейчас сифилис не считают маргинальной болезнью. Ей заражаются многие слои населения. В том числе средний класс, состоятельные люди подростки. Болеют им и пенсионеры.

Болезнь передается половым путем. К заражению приводят случайные связи, незащищенный секс. Крайне маловероятны бытовые и профессиональные пути заражения. Их в НСО не фиксируют уже много лет.

– Бытовой путь передачи и мифы про общее полотенце, баню и бассейн – это, в основном, сказки неверных супругов, – говорит Виктория Онипченко. — Ни в бассейне, ни в бане спирохета (бактерия, вызывающая сифилис – прим.) не выживает, она вообще живет во внешней среде очень недолго. Для заражения необходимо большое количество спирохет и серьезное повреждение кожи, через которое они проникнут в кровь. Бытовой путь передачи возможен при тесном постоянном контакте с больным, у которого наблюдаются яркие клинические проявления, – объяснила врач.

По словам медика, сифилис легко заподозрить. На начальном этапе у больного возникают твердые язвы, шанкры. А также набухают лимфоузлы в паху. Через 4-6 месяцев язва проходит, и появляется сыпь. Она похожа на экзему. Также человек начинает лысеть, у него возникает конъюнктивит. Если сифилис не лечить, он переходит в латентную фазу. В ней болезнь может никак не проявлять себя внешне. Но при этом будет изнутри убивать организм.

Лучшая защита от сифилиса, говорит врач, – профилактика.

– Самое главное, — говорит Виктория Онипченко, — это защищенный секс и один проверенный половой партнер. Если у вас появился новый партнер, вы собираетесь вступить в брак или планируете ребенка, пройдите обследование, чтобы исключить не только сифилис, но и другие инфекции.

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