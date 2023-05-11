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НовостиОбщество11 мая 2023 8:08

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть объяснил появление разводов на дорогах после мытья шампунем

Глава города отметил, что моющее средство запечатывает частицы пыли
Анастасия ХРОМЫХ
По словам градоначальника, дорожники используют слишком много шампуня для борьбы с грязью и пылью. Фото: мэрия Новосибирска

По словам градоначальника, дорожники используют слишком много шампуня для борьбы с грязью и пылью. Фото: мэрия Новосибирска

Жители Новосибирска обратили внимание на разводы на дорогах, образовавшиеся после мытья проезжей части специальным шампунем. В ходе общения с журналистами 11 мая мэр города Анатолий Локоть объяснил, почему они появились.

По словам градоначальника, дорожники используют слишком много шампуня для борьбы с грязью и пылью. Однако эффект есть.

− Задача шампуня не столько смыть пыль и грязь, потому что эти фракции порой смыть очень тяжело и за один раз это не всегда удается сделать, сколько капсулировать их. Чтобы капсулы фракции оседали и пыль не поднималась вверх. Эта задача решается благодаря специальным составам, − подчеркнул Анатолий Локоть.

Мэр Новосибирска добавил, что специальное моющее средство применяют в городе уже два года подряд.

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