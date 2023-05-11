Мэр Новосибирска Анатолий Локоть объяснил появление разводов на дорогах после мытья шампунем

По словам градоначальника, дорожники используют слишком много шампуня для борьбы с грязью и пылью. Фото: мэрия Новосибирска

Жители Новосибирска обратили внимание на разводы на дорогах, образовавшиеся после мытья проезжей части специальным шампунем. В ходе общения с журналистами 11 мая мэр города Анатолий Локоть объяснил, почему они появились.

По словам градоначальника, дорожники используют слишком много шампуня для борьбы с грязью и пылью. Однако эффект есть.

− Задача шампуня не столько смыть пыль и грязь, потому что эти фракции порой смыть очень тяжело и за один раз это не всегда удается сделать, сколько капсулировать их. Чтобы капсулы фракции оседали и пыль не поднималась вверх. Эта задача решается благодаря специальным составам, − подчеркнул Анатолий Локоть.

Мэр Новосибирска добавил, что специальное моющее средство применяют в городе уже два года подряд.

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