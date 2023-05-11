Терапевт рассказал, как защитить себя от рака и болезней сердца

Врач-терапевт объяснил, как продлить жизнь.
Фото: Оксана ЗУЙКО
Врач-терапевт Павел Раменский считает, что постоянная физическая активность продлевает жизнь и защищает от болезней сердца, диабета и некоторых форм рака. Об этом он рассказал в беседе с NEWS.ru.
Волшебное свойство такого образа жизни проявляется благодаря постоянному активному кровообращению, которое улучшает питание органов.
Кроме того, в период физической активности в организме человека включаются восстановительные механизмы: регенерация хрящевых тканей, заживление микротрещин, высвобождение антиоксидантов и противовоспалительных молекул.
Умеренные занятия спортом могут снизить риски депрессии, ожирения и болезни Альцгеймера. При этом необходимо беречься и рассчитывать нагрузки, иначе слишком активный образ жизни может иметь обратный эффект.
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