Терапевт рассказал, как защитить себя от рака и болезней сердца

Врач-терапевт объяснил, как продлить жизнь. Фото: Оксана ЗУЙКО

Врач-терапевт Павел Раменский считает, что постоянная физическая активность продлевает жизнь и защищает от болезней сердца, диабета и некоторых форм рака. Об этом он рассказал в беседе с NEWS.ru.

Волшебное свойство такого образа жизни проявляется благодаря постоянному активному кровообращению, которое улучшает питание органов.

Кроме того, в период физической активности в организме человека включаются восстановительные механизмы: регенерация хрящевых тканей, заживление микротрещин, высвобождение антиоксидантов и противовоспалительных молекул.

Умеренные занятия спортом могут снизить риски депрессии, ожирения и болезни Альцгеймера. При этом необходимо беречься и рассчитывать нагрузки, иначе слишком активный образ жизни может иметь обратный эффект.

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