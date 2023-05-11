В Новосибирской области более 15 миллионов рублей направят на обеспечение безопасности в школах Искитимского района

В Новосибирской области выделят более 15 миллионов рублей на безопасность школьников в Искитимском районе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Девять директоров школ в Искитимском районе получили представления после прокурорской проверки. Выяснилось, что учебные заведения не были огорожены, освещены и оснащены видеонаблюдением.

Благодаря вмешательству районной прокуратуры на оснащение школ из бюджета Искитимского района выделили свыше 15 миллионов рублей, сообщили 11 мая в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что десять школьных столовых в одном только Заельцовском районе города не прошли проверку прокуратуры.

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