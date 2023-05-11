Назван срок завершения благоустройства парка «Арена» в Новосибирске. Фото: Анна Терешкова // телеграм-канал.
В четверг, 11 мая, стало известно, когда в Новосибирске завершат благоустройство парка «Арена». Срок назвал мэр Анатолий Локоть на онлайн-встрече с журналистами.
– Все работы завершат ко Дню города, 24 июня, – уточнил градоначальник.
Ранее КП-Новосибирск писала, что парк «Арена» открыли в конце декабря 2022 года. На днях стало известно, что часть плитки, уложенной в парке, подрядчику предстоит переделать. Связано это с тем, что в некоторых местах после зимы поплыл грунт.
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