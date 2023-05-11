В Новосибирске установили новые камеры, фиксирующие непристегнутый ремень в автомобиле

Камеры фиксируют непристегнутый ремень в автомобиле. Фото: ГКУ НСО ЦОДД
В Новосибирске установили еще два комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД, которые распознают отсутствие ремней безопасности у водителей. Об этом сообщили в региональном Центре организации дорожного движения.
Специальные камеры появились на улице Кирова, 192 и улице Первомайской, 100.
− Для фиксации данного вида нарушения была проведена модернизация программного обеспечения уже имеющихся комплексов. Процесс тестирования технической возможности завершен, − уточнили в ГКУ НСО ЦОДД.
Напомним, за нарушение правил применения ремней безопасности грозит штраф в размере одной тысячи рублей.
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