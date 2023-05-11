«Единственный случай в России»: в Новосибирске 9 мая на всех рекламных экранах показывали ролики, посвященные Дню Победы

Новосибирск стал единственным городом в России, где на всех рекламных экранах в День Победы транслировали не коммерцию, а ролики, посвященные 9 мая. Фото: Алина НЕЧАЕВА.

Мэр Анатолий Локоть заявил о том, что в Новосибирске произошел единственный случай в России, когда в День Победы на всех электронных экранах показывали не рекламу, а ролики, посвященные 9 мая. Об этом он сообщил в четверг, 11 мая, в ходе часа прессы.

– На ста экранах – и на стеле, и на электронных табло, которые используются для рекламы, – до полуночи показывали ролик, посвященный Бессмертному полку. Как мне докладывают, это единственный случай для всех городов-миллионников России, когда все электронные табло в городе были посвящены не коммерческой рекламе, а тематике 9 мая, – рассказал мэр.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как жители города отметили День Победы в 2023 году.

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