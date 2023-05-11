Космонавт Анна Кикина встретится с новосибирцами на День города

В Новосибирск приедет космонавт Анна Кикина. Фото: https://vk.com/spacex.

Первый космонавт из Новосибирска Анна Кикина прилетит в родной город в конце июня. В четверг, 11 мая, в ходе часа прессы мэр Анатолий Локоть отметил, что он пригласил ее приехать в день награждения почетных жителей города, который состоится в период празднования 130-летия Новосибирска. Отмечать День города будут с 24 по 25 июня.

– Есть подтверждение от Анны Кикиной, от Роскосмоса, что она прилетит, найдет в своем плотном графике окошко специально для того, чтобы встретиться с новосибирцами. Сегодня разрабатывается план встреч со школьниками, с ее родной школой, с общественностью, – сообщил Анатолий Локоть.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как прошел полет Анны Кикиной на МКС.

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