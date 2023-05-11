В 2023 году в Новосибирской области снизился уровень детской смертности

В Минздраве заявили о снижении детской смертности в регионе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области снижается показатель детской смертности во всех возрастных группах. Как сообщили в пресс-службе Минздрава региона, в первом квартале 2023 года зафиксировано намного меньше смертей детей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Смертность детей до года снизилась с 5,7 на тысячу младенцев в прошлом году до 3,8 на тысячу детей в 2023 году.

В возрасте до 4 лет умирали 7,4 ребенка на 1000 детей, рожденных живыми. В текущем году показатель снизился до 5,4 умерших на тысячу.

Среди всех несовершеннолетних от 0 до 17 лет за первый квартал 2023 показатель смертности составил 39,7 на сто тысяч детского населения – при этом в прошлом году уровень смертности составлял 53,4 человека на сто тысяч.

Во многом на изменение статистики повлияла модернизация региональных медицинских учреждений. Их переоснастили новейшим диагностическим оборудованием.

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