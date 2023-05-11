«Могут укусить где угодно»: биолог Яновский прокомментировал появление клещей на пляжах в Новосибирске

Биолог рассказал, безопасны ли клещи на новосибирских пляжах. Фото: Вера БЕРЕЗОВСКАЯ.

В жаркие майские выходные новосибирцы заметили клещей в песке на пляжах. Биолог Алексей Яновский рассказал КП-Новосибирск, безопасны ли песчаные обитатели, и что делать, если клещ всё же укусил.

По словам ученого, на песке можно заметить пастбищных клещей. Они менее опасны, чем таежные, которые живут в лесах, переносят энцефалит и боррелиоз.

– Однако опасность всегда имеется. Клещи могут быть заражены и другими инфекциями. В случае укуса ранку надо обеззаразить, например, йодом, и сразу обратиться к врачу. Клеща сдать на анализ. Следить за своим самочувствием, – объяснил Алексей Яновский.

При этом нимф – личинок клещей – могут переносить мелкие зверьки. А взрослые особи могут оказаться где угодно и укусить человека или животное.

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