Один душил, другой избивал: в Новосибирске двое мигрантов, убившие молодого мужчину, предстанут перед судом

В Новосибирске будут судить мигрантов, жестоко убивших молодого мужчину. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске двое мигрантов, 19-ти и 20-лет, предстанут перед судом за жестокое убийство знакомого. Также в суде ответит их приятель, новосибирец. Он помог им замести следы преступления.

– В СК установили, что ночью в июне 2022 года обвиняемые находились в одной из квартир в Ленинском районе города. Там они вместе с 31-летним потерпевшим распивали спиртное. В ходе вечеринки они поссорились с ним. Конфликт перерос в драку. Один из мигрантов стал душить мужчину, а второй поддерживал друга и нанес множественные удары в область туловища и лица потерпевшего. В результате происходящего потерпевший скончался, – говорится в сообщении СК РФ по Новосибирской области.

С мигрантами в квартире находился ранее судимый знакомый. Он помог злоумышленникам скрыть следы преступления. Вместе они выбросили вещи жертвы, убрались в квартире и спрятали тело. После чего с места убийства скрылись.

Уголовное дело обвиняемых по существу рассмотрят в суде.

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