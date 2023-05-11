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НовостиОбщество11 мая 2023 4:47

В Новосибирске определили подрядчика для строительства двух этапов кампуса мирового уровня НГУ

Стоимость работ составляет более 5,1 миллиарда рублей
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Определен подрядчик на строительство двух этапов кампуса мирового уровня НГУ. Фото: НГУ.

Определен подрядчик на строительство двух этапов кампуса мирового уровня НГУ. Фото: НГУ.

Стал известен исполнитель работ по строительству второго и третьего этапов строительства кампуса мирового уровня НГУ. Итоги аукциона подвели на сайте госзакупок.

Победителем конкурса стала московско-турецкая строительная компания «Монотек Строй», предложившая самую низкую цену в 5,16 миллиарда рублей. Новые корпуса планируют ввести в эксплуатацию в 2026 году.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что за строительство двух этапов кампуса подрядчикам были готовы заплатить более 5,17 миллиарда рублей.

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