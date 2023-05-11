В Новосибирске определили подрядчика для строительства двух этапов кампуса мирового уровня НГУ

Определен подрядчик на строительство двух этапов кампуса мирового уровня НГУ. Фото: НГУ.

Стал известен исполнитель работ по строительству второго и третьего этапов строительства кампуса мирового уровня НГУ. Итоги аукциона подвели на сайте госзакупок.

Победителем конкурса стала московско-турецкая строительная компания «Монотек Строй», предложившая самую низкую цену в 5,16 миллиарда рублей. Новые корпуса планируют ввести в эксплуатацию в 2026 году.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что за строительство двух этапов кампуса подрядчикам были готовы заплатить более 5,17 миллиарда рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber