Синоптики обещают аномальное похолодание в Новосибирской области с 13 мая

Научный руководитель Гидрометцентра России спрогнозировал аномальное для мая похолодание в Новосибирской области. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирской области в ближайшие дни установится температура на 4 градуса ниже нормы. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Необычная для конца весны погода придет в Новосибирскую область с этой субботы, 13 мая.

Похожее аномальное похолодание метеорологи прогнозируют в Омской области, Краснодарском, Ставропольском и Красноярском краях, а также в Крыму.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в пятницу и субботу в регионе установится температура около + 13 градусов с понижением к ночи до 0.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber