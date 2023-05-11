В Новосибирске за 6 дней поймали 108 пьяных водителей.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Новосибирске с 5 по 10 мая провели акцию «Нетрезвый водитель». За этот период сотрудники ГИБДД выявили 108 новосибирцев, севших за руль пьяными.
– Из них 61 отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения и 26 водителей были задержаны за данное нарушение повторно, – говорится в сообщении Госавтоинспекции.
В ГИБДД напомнили, что за пьяное вождение водителям грозит штраф 30 тысяч рублей, а также лишение прав на срок до двух лет. Если водитель сел пьяным за руль повторно, ему светит уже уголовная ответственность с лишением свободы на два года.
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