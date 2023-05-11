В День Победы под Новосибирском простились с погибшим на СВО предпринимателем из Искитима

В Новосибирской области простились с бойцом, погибшим на СВО. Фото: администрация города Искитима НСО.

В зоне спецоперации погиб бизнесмен Петр Алексеев из Искитима. Его похоронили в День Победы, 9 мая, сообщили в пресс-службе администрации города.

Петр Алексеев уехал служить по контракту в ноябре 2022 года. До этого он был предпринимателем в деревообрабатывающей сфере.

Проститься с бойцом пришли родные, друзья и коллеги. Фото: администрация города Искитима НСО.

Бойца наградили медалью «За отвагу». Он погиб под Артемовском 24 апреля.

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