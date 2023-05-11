Жители микрорайона Затон просят запустить автобусный маршрут до вокзала Новосибирск-Главный

Новосибирцы просят запустить автобусный маршрут от Затона до вокзала. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новосибирцы просят запустить автобус от микрорайона Затон в Ленинском районе до вокзала Новосибирск-Главный. Об этом в редакцию КП-Новосибирск сообщила местная жительница.

– Мы просим помощи и содействия в организации пассажирских перевозок автобусом с регулярными рейсами, желательно муниципальным перевозчиком, – пишет читательница КП-Новосибирск.

Сейчас от остановки Затон ходит два вида транспорта: автобус № 16 – только по левому берегу – и маршрутка № 2 до вокзала, которую запустили лишь в 2021 году.

Также жители микрорайона просят заменить автобусы на маршруте № 16.

– Очень мало посадочных мест, сиденья полопались, людей становится все больше, а транспорт тот же, что и 10 лет назад ходит, в пробке по 2 часа зимой можно замерзнуть насмерть. Из-за отсутствия движения нормального общественного транспорта наши дети отрезаны от развивающих занятий, так как общественный транспорт холодный в учебный период или отсутствует вовсе, – объясняют жители.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как в микрорайоне запустили первый транспорт, проезжающий от Затона на правый берег.

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