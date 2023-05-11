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НовостиНаука11 мая 2023 1:50

Новосибирский «Вектор» занимается редактированием генов человека для лечения ВИЧ

Ученые ищут возможность удалить вирус инфекции из генома
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В новосибирском "Векторе" ищут новые возможности для лечения ВИЧ.

В новосибирском "Векторе" ищут новые возможности для лечения ВИЧ.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» работает над редактированием генома человека для удаления из него вируса ВИЧ-инфекции. Об этом сообщает «Интерфакс».

Заместитель гендиректора ГНЦ Татьяна Непомнящих рассказала о том, что в Центре геномных исследований мирового уровня на базе «Вектора» проводят разработку антител, поражающих особо опасные инфекции, производят вакцины и ищут способ удалить провирус ВИЧ из человеческих генов.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как, по мнению вирусолога Нетесова, можно повысить уровень защиты от распространения ВИЧ-инфекции в Новосибирской области.

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