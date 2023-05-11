Убитая под Новосибирском 17-летняя студентка училась на сурдопереводчика

17-летняя жительница Искитима, убитая сводным братом, училась в Новосибирске на сурдопереводчика. Фото: Данила ШУЛЯК / соцсети.

Стало известно, на кого училась убитая сводным братом 17-летняя студентка из Искитима. Об этом КП-Новосибирск сообщила знакомая погибшей.

Девушка училась в новосибирском колледже по специальности сурдопереводчика, а в Искитим к большой семье приезжала в свободное от учебы время.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что трагедия произошла утром 9 мая в частном доме, где живет многодетная семья. Девочка была родной дочерью главы семейства, а парень, зарубивший сестру топором, приходится ему приемным сыном.

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