В Новосибирской области конкурсного управляющего подкупили за полтора миллиона рублей

В Новосибирской области конкурсного управляющего подкупили на полтора миллиона рублей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Барабинском районе Новосибирской области будут судить конкурсного управляющего, которого обвиняют в незаконном получении полутора миллионов рублей за передачу права собственности на недвижимость. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по региону.

По статье о коммерческом подкупе в особо крупном размере управляющего одного из районных открытых акционерных обществ может ждать до 12 лет лишения свободы с крупным штрафом.

Обвиняемый вину не признал. Расследование завершено, дело передано в суд. Имущество управляющего стоимостью около 8 миллионов рублей арестовали, чтобы обеспечить исполнение наказания в виде штрафа.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что в Новосибирской области за 2022 год нашли более 300 нарушений при госзакупках на сумму свыше 323 миллионов рублей бюджетных средств.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber