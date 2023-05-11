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НовостиОбщество11 мая 2023 0:55

Пробки в 6 баллов сковали Новосибирск утром 11 мая

Рассказываем, где самые сильные заторы
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Пробки в 6 баллов сковали Новосибирск утром 11 мая.

Пробки в 6 баллов сковали Новосибирск утром 11 мая.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 11 мая в Новосибирск движение затруднили пробки в 6 баллов. Заторы сегодня на проезде Энергетиков, площади Труда в обоих направлениях, улицах Ватутина, Котовского и Станиславского. Не проехать по улицам Широкой и Станционной.

Движение затруднено по улицам Титова, Троллейной, Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев. Также затор на Октябрьском мосту.

На правом берегу не проехать по улицам Большевистской, Кирова и Никитина. Заторы на Бориса Богаткова и Добролюбова.

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