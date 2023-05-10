В Новосибирске мама разрешила бабушке видеть 2-летнюю внучку после запрета выезжать из страны

В Новосибирске мама не давала бабушке видеться с двухлетней внучкой. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске мама не давала бабушке видеться с двухлетней внучкой. Хотя порядок их общения в рамках мирового соглашения определил суд: бабушка должна была встречаться с внучкой каждую среду. Разбираться в истории пришлось судебным приставам.

— Судебный пристав-исполнитель провела комплекс принудительных мер. В их числе: вынесение постановления о взыскании исполнительского сбора, о временном ограничении выезда должника из России, — сообщил врио начальника отделения по Калининскому району Станислав Гейко.

Такой запрет оказался очень кстати: ведь 32-летняя сибирячка как раз собралась ехать летом в отпуск за границу. Поэтому исполнить предписание суда все же пришлось — и разрешить бабушке видеться с внучкой. Кроме того, теперь приходится также выплачивать исполнительский сбор в размере 5 тысяч.

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