Новосибирский «Локомотив» завоевал бронзу российской Суперлиги по волейболу. Фото: vk.com/lokovolleynsk

Новосибирский «Локомотив» завоевал бронзу российской Суперлиги по волейболу. Четвертый матч серии плей-офф за третье место прошел в Новосибирске 10 мая. Местные спортсмены встретились с «Зенитом» из Санкт-Петербурга.

Первую партию выиграли новосибирские волейболисты — 25:19, во второй гости сравняли счет — 25:23, однако все последующие партии остались за игроками «Локомотива» — 25:22, 25:13.

В итоге счет в игре составил 3:1 и в серии 3-1 — победа осталась за «Локомотивом». Новосибирские волейболисты завоевали бронзовую медаль. Эта награда достается им в третий раз в истории: ранее «Локомотив» забирал бронзу в 2017 и 2021 году.

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