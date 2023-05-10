В Новосибирской области завершены поиски 12-летнего мальчика, не вернувшегося со школы

В городе Татарск Новосибирской области завершены поиски 12-летнего мальчика. Фото: Станислав НАДАЛИНСКИЙ

В городе Татарск Новосибирской области завершены поиски 12-летнего мальчика. Об этом КП-Новосибирск рассказали местные жители, помогавшие полиции в его поисках.

— Мальчик нашелся, с ним все хорошо. Оказалось, он ушел в соседнее село к бабушке. Шел пешком, поэтому искали долго. Но когда он уже добрался, все выяснилось, — рассказали КП-Новосибирск местные жители.

Напомним, ребенок пропал днем 10 мая: не вернувшись домой с занятий в школе. Его искали неравнодушные местные жители и полиция.

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