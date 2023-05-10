Воды по лодыжку: в Новосибирске в школе на Добролюбова затопило туалет

В Новосибирске одной из МБОУ СОШ на улице Добролюбова затопило туалет. Фото: "Новосибирск с огоньком"

В Новосибирске одной из МБОУ СОШ на улице Добролюбова затопило туалет. Об инциденте рассказали ученики в соцсетях.

— Вот такой потоп в туалете школы, — подписали видео в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».

На кадрах ролика, снятого в школьном туалете, видно, что помещение полностью затоплено. Взрослому человеку уровень воды достигает примерно до лодыжки.

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